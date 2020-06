Tabacaria da Penteada vende prémio de 60 mil euros na Lotaria Clássica

Um apostador adquiriu uma fracção alusiva a São Pedro, no valor de 5 euros, na Tabacaria da Penteada, o que lhe rendeu um prémio no valor de 60 mil euros.

A informação sobre o prémio foi divulgada ontem por aquele estabelecimento.

A lotaria andou a roda ontem à noite, e o 1.º prémio sorteado tinha o número 51111.

A Tabacaria da Penteada acrescenta na informação que já esteve ligada vários prémios, nomeadamente o 1.º prémio do Euromilhões (uma vez), o 2.º prémio do mesmo concurso (duas vezes), assim como os 1.ºs prémios do Joker, do Totobola e agora da Lotaria Clássica.