Surfistas quebram interdição no Paul do Mar

Um grupo de surfistas foi fotografado, esta quinta-feira (23 de Abril), no Paul do Mar, a infringir as regras que ditam a interdição desta actividade lúdica durante o estado de emergência (em vigor até dia 2 de Maio).

De acordo com a fonte do DIÁRIO, as autoridades terão sito contactadas, mas não chegaram a aparecer no local.

Não é a primeira vez que uma situação destas acontece na Madeira. Na Sexta-feira Santa, um grupo de surfistas foi avistado no Jardim do Mar, tendo na ocasião sido chamado à atenção pela PSP.

Recorde-se que, em comunicado lançado no mês de Março, a Associação Nacional de Surfistas (ANS), após consulta junto da Autoridade Marítima e Delegação de Saúde, informou que “o surf está interdito e sujeito a penalizações pelas forças de segurança (onde se inclui a Polícia Marítima, PSP, GNR e Polícia Municipal) e sujeito ao quadro legal de crime de desobediência”.