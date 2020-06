Solidariedade da República em foco no Debate DIÁRIO de hoje

O Debate DIÁRIO, que hoje ocorre pelas 12h30, faz-se com Sara Madruga da Costa e Carlos Pereira.

Os deputados madeirenses na Assembleia da República vão antecipar cenários e intenções de voto numa semana decisiva para que a Região tenha luz verde de modo a aceder aos instrumentos financeiros que lhe permitam dar resposta eficaz aos impactos da covid-19.

Os projectos de lei do PSD que suspendem dois artigos da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, no que diz respeito aos limites de endividamento e défice e uma moratória do pagamento de duas prestações da dívida contraída ao abrigo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, serão discutidos na quarta-feira. No dia seguinte, a Assembleia da República vota os dois diplomas que resumem as reivindicações da Região junto da República.

