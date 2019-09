Socorridos geraram 27 alertas da GNR

O Governo Regional tinha conhecimento da extracção ilegal de pedra na ribeira dos Socorridos, através dos autos encaminhados pela Guarda Nacional Republicana. Questionado sobre o assunto, o executivo madeirense opta por não comentar o caso. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode encontrar na página 25, na nossa rubrica ‘Lista de Espera’.

Quanto à maior mancha gráfica da nossa primeira página, essa vai para a Cota 500 e as expropriações que ainda não foram pagas. Miguel Albuquerque ‘inaugura’ hoje a 2.ª fase do troço, que prolonga a via em 850 metros, perante a indignação de um residente que ainda não recebeu o dinheiro pelo terreno expropriado. Conheça mais pormenores na página 8.

Olhando agora para o mandato de Rita Andrade, o balanço feito aponta pata que esta tenha ficado ‘refém’ do peso político de Rubina Leal. A actual secretária da Inclusão e Assuntos Sociais não comprometeu a acção do Governo, mas limitou-se à gestão corrente da secretaria. As nódoas no mandato vão para as dívidas dos contribuintes à Segurança Social e para a habitação. Para ler nas páginas 4 e 5.

Rumando agora até Machico, saiba que a população quer uma rua com o nome de Tolentino Mendonça, que em breve será cardeal. Saiba mais na página 3.

Por fim, no turismo, vislumbramos o ‘PortoBay Flores’ que é hoje inaugurado. Trata-se do 15.º hotel do grupo madeirense e situa-se no centro histórico do Porto. Resulta da recuperação de um palacete do século XVI e da construção de um novo edifício. Mais detalhes na página 13.

