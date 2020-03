Sismo da Madeira não causou danos materiais ou pessoais reportados ao IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um comunicado no qual informa que o epicentro do sismo foi registado a cerca de 40 km a Sudoeste da Deserta Grande e que até ao momento não causou danos materiais ou pessoais.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na região de São Martinho (Funchal)”, refere o IPMA de acordo com a informação sismológica.

A situação vivida na Região é, neste momento, de relativa acalmia depois do susto do sismo.

O abalo foi registado este sábado, pelas 20:58 (hora local) nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 km a Sudoeste da Deserta Grande.

Alerta que se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

“A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas”, refere o IPMA.

“Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação”, explica.

Em todos os casos, o IPMA recomenda à população que acompanhe sempre as indicações dos serviços de Protecção Civil.