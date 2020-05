Depois de se ter reunido com o secretário da Educação para debater o início da actividade no Ensino Secundário, Creches, Jardim-de-infância e Pré-escolar nas Escolas Publicas, Privadas e Particulares da Madeira, a delegação regional do SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - entende que as actividades deverão ser retomadas “desde que estejam salvaguardados os procedimentos previstos”, como “testes, medição de temperatura, equipamentos de protecção individual, materiais de desinfecção e limpeza, entre outros”. Só depois deste importante passo, poderá haver “novas recomendações de boas práticas” que servirão para melhor ajustar o desempenho nesta “desejada” retoma da actividade lectiva para “melhorar” o próximo ano escolar.

O SINTAP congratula-se com a salvaguarda dos trabalhadores que estão no grupo de risco e estão isentos do exercício das suas funções e recorda a “necessidade de reforçar o pessoal não docente” assim como “as alterações de carreira, já programadas e cujo processo foi suspenso pela realidade pandémica”, esperando que o processo seja retomado em Junho.

Foram ainda discutidas matérias relacionadas com os apoios às Instituições Particular de Solidariedade Social (IPSS) e o cumprimento das disposições previstas no Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), assim como aspectos relativos à formação profissional e aos programas de certificação de competências com adequado apoio do Programa Qualificar ou outros similares