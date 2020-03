SESARAM suspende internamentos, consultas e cirurgias não essenciais

No Âmbito do Plano de Contingência face ao COVID-19, que entrou em vigor este domingo, dia 15 de Março, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) decidiu proceder a alterações, no sentido de suspender internamentos, consultas e cirurgias não essenciais, “com o objectivo de garantir a segurança e protecção dos doentes, acompanhantes e profissionais do SESARAM”.

A saber:

1 - Internamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça e Hospital dos Marmeleiros:

• Cancelamento dos internamentos electivos;

• Manutenção dos doentes internados pelo tempo estritamente necessário;

• Garantia da continuidade dos cuidados de saúde aos doentes na pós-alta;

• Assegurar diariamente a informação clínica à pessoa de referência do doente, privilegiando meios não presenciais de contacto (ex.: telefone).

2 - Consultas

• Suspensão de toda a actividade programada de consulta hospitalar e Hospital Dia considerada como não essencial, ficando salvaguardadas as situações inadiáveis.

• Realização, sempre que possível, de consultas não presenciais – consulta por telefone e prescrição electrónica.

• Triagem e priorização de todos os doentes alvo de referenciação.

3 - Meios Auxiliares de Diagnóstico

Suspensão de toda a actividade programada, considerada não essencial por critério clínico, ficando salvaguardadas as situações inadiáveis.

4 - Cirurgias

Suspensão de toda a actividade cirúrgica electiva não essencial por critério clínico, ficando salvaguardadas as situações inadiáveis.

Toda a actividade assistencial suspensa será reprogramada.

5 - Transferências de doentes provenientes de hospitais fora da RAM

• Instituição de quarentena aos doentes provenientes de hospitais fora da RAM;

• Os doentes sem necessidade de internamento ou avaliação intra-hospitalar deverão ser alvo, sempre que possível de consulta no domicílio, incluindo a colheita de análises clínicas;

• Os doentes que necessitem de internamento na quarentena será feita no Hospital Nélio Mendonça.

Doentes com necessidade de realização de consultas ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs) em hospitais do continente

Deverá ser analisado criteriosamente e, caso a caso, a necessidade de realização de consultas ou MCDTs em hospitais do continente. Terá ainda que ser garantida a realização do procedimento.

6 - Acesso às instalações do SESARAM E.P.E.

• O acesso da comunidade não profissional é efectuado pelas respectivas áreas de recepção e sujeito a um rastreio que implica o preenchimento de um inquérito epidemiológico.

• Os utentes devem recorrer ao Gabinete de Apoio ao Cidadão localizado no rés-do-chão de cada um dos hospitais para tratar de algum assunto inadiável que exija presença física; em alternativa poderão utilizar o e-mail [email protected] ou contacto telefónico.

• Os profissionais de saúde manterão o contacto com os utentes por consulta não presencial com recurso a meios alternativos.

• Toda a actividade da consulta externa do Hospital Nélio Mendonça é desenvolvida no rés-do-chão do Edifício ‘Auto-silo’.

• Os utentes deverão privilegiar o contacto via e-mail ou pelas linhas telefónicas de cada unidade de saúde, disponíveis no site.

• Está assegurada toda a assistência a doentes oncológicos no âmbito do Serviço de Hemato-oncologia.

• Está assegurada toda a assistência a grávidas.

7 – A Equipa Multidisciplinar de apoio psicológico especificamente dedicada ao apoio a utentes e profissionais de todas as áreas durante a vigência do plano de contingência foi activada e para o efeito deverá ser contactado o Gabinete de Apoio ao Cidadão no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

8- As unidades especiais e serviços diferenciados bem como os centros de saúde serão objecto de orientações específicas.

9- Toda a actividade da Farmácia de ambulatório geral e de hemato-oncologia, será assegurada pelo SESARAM EPE, que procederá à entrega no domicílio dos utentes sempre que necessário ou, em alternativa, nos Centros de Saúde da área de residência.