SESARAM revela que foram realizadas 212 consultas de cessação tabágica de 1 de Janeiro até 27 de Maio

De acordo com o SESARAM, desde o dia 1 de Janeiro e até ao dia 27 de Maio de 2020 deste ano, foram realizadas 212 consultas de cessação tabágica. No SESARAM, são 13 os centros de saúde que disponibilizam à população a consulta de cessação tabágica para além de mais uma possibilidade feita através do Serviço de Pneumologia no Hospital dos Marmeleiros.

Já no que concerne à rede de cuidados primários, ou seja, os centros de saúde, há a registar 982 consultas no mesmo período.

A consulta de cessação tabágica é uma consulta multidisciplinar, constituída por um médico, enfermeiro, psicólogo e nutricionista.

Os enfermeiros realizaram 2.440 actos relativos à consulta nos diversos centros de saúde da região. Já os nutricionistas (nos centros de saúde do Bom Jesus e da Nazaré) efectuaram 94 consultas técnicas.

Em 2020, o tema do Dia Mundial é ‘Protegendo a juventude da manipulação da indústria e prevenindo-a do uso do tabaco e da nicotina’.

Para assinalar esta data, o SESARAM considera necessário relembrar o impacto negativo que o consumo de tabaco tem.

O tabaco é responsável por cerca de 85% a 90% dos casos de cancro do pulmão, pelo que é fundamental que os profissionais de saúde estejam comprometidos com a cessação tabágica, não só tomando o exemplo, como incentivando os fumadores a deixar de fumar.

O Dia Mundial sem Tabaco foi criado pelos países-membros da Organização Mundial de Saúde em 1987, com o principal objectivo de consciencializar para os efeitos nocivos do tabaco e os riscos para os fumadores passivos.