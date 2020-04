SESARAM assegura apoio domiciliário médico pós-alta através da ‘Linha Idoso’

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) anunciou hoje, dia 14 de Abril, a criação de uma linha de apoio específica - a ‘Linha Idoso’ (969 320 822), com o objectivo de assegurar o apoio domiciliário médico, após a alta clínica.

“No actual contexto pandémico os serviços não podem manter as altas problemáticas em camas hospitalares, nem no Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça, o que acarreta riscos acrescidos devido à Covid-19, tanto para os utentes como para os profissionais”, realça o SESARAM em comunicado de imprensa, deixando um apelo “à colaboração das famílias para manterem os seus familiares idosos nos respectivos domicílios e não no Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça”.

Através da ‘Linha do Idoso’ “os cuidados de enfermagem necessários também estão assegurados”.

Do mesmo modo, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, o SESARAM garante que “se necessário for, e de acordo com as necessidades económicas, será activado o apoio do banco de ajudas técnicas com empréstimo de cama articulada, colchão anti-escaras e cadeira de rodas e andadeiras”.