Semana Europeia contra o Cancro decorre nos dias 6 e 7 de Junho

No âmbito da Semana Europeia contra o Cancro realiza-se, nos dias 6 e 7 de Junho, uma iniciativa que visa promover 48 horas de actividade física, nas modalidades, caminhada, corrida, natação e ciclismo (indoor, estrada ou btt). Esta actividade visa alertar para a importância do exercício físico como forma de prevenção da doença.

Os interessados devem aceder ao site da Liga Portuguesa Contra o Cancro e no formulário de inscrição, referir a(s) modalidade(s) em que dará o seu contributo e a indicação se dispõem (ou não) de conta ‘Strava’. Se tiver, o processo de recolha do seu contributo – distância percorrida, torna-se automático, caso contrário, terá de preencher um segundo formulário, através do qual enviará uma fotografia comprovativa da distância percorrida.

Poderá participar quantas vezes quiser ao longo dos dois dias, havendo um prémio-surpresa para o participante que, em cada modalidade, percorrer a maior distância absoluta.

O objectivo desta prova é atingir os 5000 kms colectivos (#5000) e desafiar várias empresas a se juntar, dando donativos até igualar o número de quilómetros efectuados pelos participantes.

A Semana Europeia contra o Cancro é uma campanha anual que decorre de 25 a 31 de Maio sob a liderança da Associação das Ligas Europeias Contra o Cancro, que tem por objectivo sensibilizar para a prevenção do cancro, o acesso a tratamento e o apoio a sobreviventes.