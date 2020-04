Segundo caso recuperado é de um residente na Ponta do Sol

A notícia do segundo caso recuperado de covid-19 na Região foi avançada há instantes e foi confirmada instantes antes do início da habitual conferência de imprensa diária para apresentar o boletim epidemiológico, sobre a situação do novo coronavírus na Madeira.

Trata-se de um doente com idade entre os 20 e os 29 anos, residente na Ponta do Sol, que havia regressado do Reino Unido e cumpria quarentena quando foi testado positivo para covid-19. Entretanto, após a realização de dois testes negativos, ficaram confirmados os critérios para ser considerado recuperado, de acordo com as explicações da vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia.



Recorde-se que o primeiro doente recuperado foi a turista holandesa (primeiro caso confirmado na Região a 16 de Março) que, entretanto, já regressou ao seu país de origem.