Secretário admite que alguma população pode ter saído de Câmara de Lobos antes da cerca sanitária

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil diz não ter conhecimento se algumas pessoas residentes em Câmara de Lobos terão abandonado a freguesia ainda antes da instalação da cerca sanitária, no entanto admite que tal possa ter acontecido.

Falando na conferência de imprensa diária do IASaúde, Pedro Ramos referiu ser “natural” que isso possa ter ocorrido, atendendo a que o anúncio do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acontece às 19 horas e o cerco sanitário só teve início à meia-noite, ou seja cinco horas depois.

“Naturalmente, algumas pessoas poderão, de facto, porque têm alternativa de residência na ilha da Madeira, ter aproveitado para sair”, adiantou o governante, sublinhando, todavia, que a partir de agora “ninguém pode sair de Câmara de Lobos e os que podem entrar são aqueles que são essenciais para a continuidade na vida na freguesia”.