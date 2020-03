Secretaria de Turismo e Cultura promove sessão de esclarecimento sobre o coronavírus

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura promoveu esta terça-feira uma sessão de esclarecimento sobre o coronavírus. “Teve como objectivo mostrar as formas de proceder e orientações que existem para lidar com a ameaça do coronavírus”, disse o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, após a acção destinada, desta vez, aos profissionais da cultura. “Foi uma acção que procurou tranquilizar, mas acima de tudo prevenir como se deve actuar numa circunstância que se verifique”, acrescentou. A acção contou com a colaboração de profissionais do IASAÚDE e Secretaria Regional da Saúde.