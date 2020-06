Secretária de Estado do Turismo abre ‘Regional Helix 2020’

Teve início nesta manhã de 29 de Junho, a 5.ª Edição da ‘Regional Helix - Internacional Conference’, com transmissão on-line a partir das redes sociais do Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e com recurso a plataformas digitais próprias.

Esta edição é dedicada Turismo, Inovação e Transferência de Conhecimento.

Na sessão de abertura o Chair, Sérgio Teixeira, agradeceu a presença de todas as entidades, parceiros e investigadores que “muito contribuíram para a realização desta conferência internacional”.

A Secretária de Estado do Turismo Rita Marques, em representação do Ministério da Economia e da Transição Digital, marcou presença na abertura do evento, com uma intervenção sobre os temas em debate.

Destacou a importância da aproximação do turismo e da economia à comunidade, com preocupações de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social dos agentes do sector actuarem na comunidade onde se inserem.

“Devemos continuar juntos no combate ao vírus e ao mesmo tempo recomeçar as actividades económicas e desenvolver um trabalho conjunto em prol do Turismo. Todos nós somos responsáveis activos no combate ao vírus”, sublinhou, acrescentando que deseja “um melhor normal”.

Por seu turno, a directora regional de Turismo, Dorita Mendonça, desejou “sucesso para os trabalhos”, destacando a oportunidade da investigação para o Turismo. “O desafio é a nossa economia ser competitiva, qualificando o destino e os recursos humanos. É importante disseminar a ideia de ‘Safe Region’, destaca.

Marcam também presença na cerimónia de abertura a presidente do conselho directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Sara Estudante Relvas, os vereadores da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes e João Vieira e Nuno Vale e o director executivo da Associação de Promoção da Madeira.

A iniciativa conta ainda com a chancela da Embaixada Britânica em Portugal e mereceu elogio da Presidência da República.