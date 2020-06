Secretaria da Saúde confirma que autora do ‘Habeas Corpus’ testou negativo

“A jovem objecto de notícias associadas a providência judicial, entretanto extinta, decorrido o tempo estritamente necessário à realização, em segurança, do teste COVID-19 e confirmado o resultado negativo, no dia de hoje, foi encaminhada para o seu domicílio, por decisão da Autoridade de Saúde”, informa a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil na página de facebook do Governo Regional.

“A Autoridade de Saúde Pública mantém a necessária vigilância activa exigida, como prevenção, em todos estes casos”, garante ainda o executivo.

Recorde-se que a madeirense chegou no domingo à Madeira e recusou cumprir quarentena no hotel, pelo que entregou um pedido de ‘habeas corpus’ no Juízo de Instrução Criminal do Tribunal do Funchal.

Como o DIÁRIO já tinha noticiado, a Autoridade de Saúde ‘antecipou-se’ à decisão do tribunal libertando a autora do habeas corpus com base do resultado negativo ao teste à Covid realizado ontem à tarde.