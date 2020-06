Sara Madruga da Costa denuncia “nova manobra dilatória do PS” na Assembleia da República

A deputada Sara Madruga da Costa denunciou, ontem, as “manobras dilatórias” que considera existirem por parte do PS, em relação à metodologia de trabalho que estava a ser definida para o debate, na especialidade, das propostas Social-democratas recentemente aprovadas para a Madeira, no parlamento nacional.

“É lamentável que o PS esteja mais interessado em enveredar por manobras dilatórias e em arranjar formas de atrasar um processo que é urgente e da maior importância para os madeirenses, em vez de contribuir para a sua rápida solução”, disse a deputada do PSD-M.

“Aquilo que o PSD propôs foi o procedimento normal a seguir, sobretudo em casos de urgência, com a fixação de um prazo, o mais curto possível, para apresentação de propostas de alteração ao texto e foi isso que fizemos, apelando a que o referido prazo terminasse já esta semana, a 12 de junho”, explicou a social-democrata, afirmando que “o PS, pelo contrário e em vez de imprimir maior celeridade a esta questão, pediu um prazo para ouvir diversas entidades, sem todavia indicar quais ao parlamento, tornando incerto e indefinido o termo deste processo”.

Sara Madruga da Costa considera que estas audições não fazem qualquer sentido pois cada uma das iniciativas já se fez acompanhar dos respectivos pareceres dos órgãos de Governo próprio das Regiões Autónomas, “estando por isso concluídos os preceitos constitucionais e regimentais aplicáveis”.

Lamenta-se, insiste a deputada madeirense, “esta constante postura do partido Socialista contra a Região. Um partido que, mesmo após a aprovação por uma maioria inequívoca no parlamento, continua a tudo fazer para adiar a conclusão da especialidade das iniciativas da Madeira”.

“Os deputados do PS eleitos pela Madeira optaram pelo melhor de dois mundos: estar a bem com a Madeira e a bem com o PS nacional e com o Governo Socialista e, talvez por isso, não estiveram presentes na reunião da Comissão e aparentemente nada fizeram em relação a esta matéria”, concluiu.