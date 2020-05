São Roque do Faial realiza Visita Pascal automóvel

A Paróquia de São Roque do Faial vai realizar no próximo domingo, dia 31 de Maio, a visita pascal pela freguesia, mas com a particularidade de ser realizada em caravana automóvel.

A ideia pretende compensar a não realização da habitual Visita Pascal, pelos vários sítios da freguesia, devido à pandemia provocada pelo Covid-19, depois de há duas semanas terem sido retomadas as missas, mesmo com as restrições impostas pela DGS.

“Uma vez que ainda estamos no tempo Pascal, e que no dia 31 de Maio, a igreja celebra a Solenidade do Divino Espírito Santo, Domingo de Pentecostes, surgiu a ideia de, nesse dia, as insígnias do Divino Espírito Santo percorrerem os vários sítios da nossa Comunidade Paroquial”, revela o paroquiano Heliodoro Dória.

“A visita far-se-á de carro, não havendo entrada nas habitações, sempre de acordo com os parâmetros de segurança que a época que vivemos assim o exige”, sublinha.

Os irmãos encarregues de levar as insígnias serão transportados num carro dos Bombeiros Voluntários de Santana e serão acompanhados pela carrinha da Casa do Povo que levará os músicos que habitualmente acompanham as Visitas Pascais.

“A comitiva fará uma pequena paragem em cada um dos sítios, onde haverá uma pequena oração invocando o Divino Espírito Santo e os músicos tocarão o hino aos presentes”, diz.

Adianta que “caso algum paroquiano queira fazer uma oferta à Paróquia, através do Espírito Santo, poderá fazê-lo nos locais onde haverá essas pequenas pausas”

O cortejo automóvel está previsto realizar-se entre as 10 e as 13 horas.