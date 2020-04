A Câmara Municipal de Santa Cruz entrou em contacto com a Secretaria de Educação no sentido de alertar para alguns casos de alunos do concelho que estão a passar por dificuldades no acesso às refeições diárias que eram garantidas pelas escolas do primeiro ciclo. A revelação foi feita pela vereadora Élia Ascensão, que deu a conhecer o facto na reunião semanal da autarquia desta quinta-feira (16 de Abril).

O executivo santa-cruzense fez sentir junto do Governo Regional “a necessidade de reabrir algumas cantinas para garantir a alimentação a alunos carenciados, devidamente sinalizados pelas escolas (...) As refeições seriam confeccionadas ao abrigo dos serviços já contratados pelo Governo Regional com cada estabelecimento de ensino e a entrega das refeições ao domicílio seria garantida pelos serviços camarários”, explica uma nota de imprensa da Câmara, que avança que “hoje mesmo, a autarquia vai oficializar esta sua disponibilidade à Secretaria da Educação”.

No âmbito da Educação, a Câmara de Santa Cruz está também a fazer um levantamento dos alunos que não tenham acesso a material informático para acompanhar as aulas ao nível do primeiro ciclo, “já que no segundo ciclo o mesmo acesso será garantido pelo Governo Regional”. “Este apoio camarário terá de ser acompanhado pela devida certificação por parte da escola de quais os alunos carenciados”, vinca a mesma nota.

Estes assuntos foram abordados na reunião de câmara que hoje se realizou via skype e na qual foram também aprovados, por unanimidade: a proposta de cancelamento do Santa Faz deste ano, e a proposta de cancelamento dos juros de mora relativos ao pagamento da água dos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro.

Na reunião foi ainda debatida a questão de “algum relaxamento por parte da população, que começa a furar o isolamento”, pelo que ficou decidido intensificar as acções de sensibilização por dorme e pelo carro da protecção civil municipal.