No âmbito da infecção pelo novo coronavírus a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz (SCMSC) decidiu estabelecer um Plano de Contingência da infecção, “de forma a mitigar os efeitos de uma possível contaminação da população”, tendo em conta que uma das principais funções desta instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) é “a prestação de cuidados, em regime de internamento, ao grupo de maior risco, de contrair infecção e com maior taxa de mortalidade, por este novo vírus”, os idosos.

Actualmente, a SCMSC tem 57 utentes distribuídos nas várias valências, nomeadamente 20 utentes no internamento, 20 utentes Centro de Convívio e 17 utentes de Centro de Dia.

Além das visitas diárias aos idosos, a IPSS tem ainda o programa de intervenção social de atribuição de cartões de alimentação e de distribuição de cabazes alimentares. Programas estes que, conforme explica a instituição em comunicado, “implicam uma circulação de mais de 40 pessoas diariamente pelas nossas instalações, isto, sem termos em conta os trabalhadores, diversos fornecedores dos bens essenciais e contratos de manutenção em vigor”.

Tem em conta estes factores, e enquanto entidade empregadora responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho dos seus colaboradores, a SCMSC estabelece uma série de medidas e procedimentos [que poderá consultar na íntegra em anexo], que poderão ser actualizados a qualquer momento.

“Só desta forma estaremos preparados para enfrentar os desafios que uma epidemia coloca à nossa instituição e garantir a continuidade do cumprimento da missão da SCMSC, assegurando o contributo activo para a defesa da saúde pública”, sublinha o provedor (Manuel Vieira).