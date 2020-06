O Concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Madeirenses’, instituído em 2013 pelo representante da República para a Madeira, com vista a associar as gerações mais novas ao 10 de Junho, premiou quatro alunos madeirenses das escolas da Região.

Ana Beatriz Henriques Andrade, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz, Cristina Filipa Escórcio Gouveia, aluna do 9.º ano da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, Margarida Caldeira Quintal, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz e João Miguel Santos Moniz Ferreira, aluno do 9.º ano da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, foram os vencedores da edição 2020.

Os prémios serão entregues amanhã, 10 de Junho, às 16 horas, no Palácio de São Lourenço, numa sessão restrita, tendo em conta as medidas sanitárias de combate à Covid-19.

Assim, apenas os alunos premiados, um familiar próximo e um representante da Escola de cada aluno, para além dos membros do júri, estarão presentes na sessão de entrega de prémios que será presidida por Ireneu Barreto, representante da República para a RAM, e por Marco Gomes, Director Regional da Educação, em representação da Secretaria Regional da Educação Ciência e Tecnologia.

Classificação dos trabalhos

O Júri de avaliação, constituído pelos escritores Irene Lucília Mendes de Andrade e Agostinho Lídio Gonçalves Araújo, assim como pela professora Anabela Abreu Pita, deliberou atribuir a seguinte

classificação aos trabalhos apresentados:

1.º Prémio – Ana Beatriz Henriques Andrade, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz

2.º Prémio – Cristina Filipa Escórcio Gouveia, aluna do 9.º ano da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo

3.º Prémio – Margarida Caldeira Quintal, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz

Menção Honrosa – João Miguel Santos Moniz Ferreira, aluno do 9.º ano da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo.

Os textos em causa estarão brevemente disponíveis no site do Representante da República.