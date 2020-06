Saiba qual o horário dos Centros de Saúde da Região, a partir de amanhã

Conforme já havia avançado o secretário regional da Saúde em conferência de imprensa. e no âmbito do Plano de Contingência Covid-19, a reabertura gradual da actividade presencial nos centros de saúde da Região arranca amanhã.

Assim, a partir desta segunda-feira, dia 8 de Junho, estarão em funcionamento os Serviços de Atendimento Urgente, das 8 às 20 horas, nos dias úteis, os centros de saúde de São Vicente, Porto Moniz e Santana.

Com atendimento urgente 24 horas mantêm-se os centros de saúde de: Machico (preferencialmente para os concelhos de Machico, Santa Cruz e Santana), Ribeira Brava (preferencialmente para os concelhos Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente, Porto Moniz) e Porto Santo.

As autoridades regionais de saúde salientam que “os utentes do concelho do Funchal podem recorrer a qualquer um destes centros de saúde em funcionamento 24 horas, em alternativa à urgência do Hospital Nélio Mendonça”.

Ainda no âmbito do plano de retoma das actividades presenciais ao nível dos cuidados de saúde primários, desde o dia 1 de Junho, aumentaram os períodos de consulta. Conforme indicado abaixo:

a) Bom Jesus

• Consulta médica por telefone das 8h às 14h (969377014)

• Consulta presencial médica e de enfermagem das 14h às 19h

b) São Roque e Monte

• Consulta presencial médica e de enfermagem (em São Roque no horário das 08:00 às 20:00 e no Monte das 08:00 às 17h00

c) Santo António

• Consulta médica por telefone das 9h às 17h (966735638)

• Consulta presencial médica e de enfermagem das 9h às 13h e das 14h às 18h

d) Nazaré (Dr. Rui Adriano)

• Consulta médica por telefone das 9h às 12h e das 14h às 17h (969376991)

• Consulta presencial médica e de enfermagem das 9h às 13h e das 14h às 18h

e) Câmara de Lobos

• Consulta presencial médica e de enfermagem das 9h às 13h

f) Prazeres

• Consulta presencial médica e de enfermagem das 9h às 13h

“Estas novas consultas permitem dar resposta a utentes com doença aguda, com agravamento de situações de doença crónica e em que não seja necessária a ida a um serviço de atendimento urgente ou à urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça”, refere o SESARAM em comunicado.

De referir ainda que nos centros de saúde da Região foram retomadas as consultas presenciais de Psicologia, Nutrição, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, bem como o atendimento pelo Serviço Social.