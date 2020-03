Saiba o que consta da agenda deste fim-de-semana da Mulher

- Concerto interactivo com o Ensemble de Clarinetes, pelo Conservatório, às 17 horas, na Escola Agrícola da Madeira. Evento conta com duas dezenas de executantes de clarinete e 49 alunos das escolas EB1/PE/C de São Vicente e EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura.

- Principia a 29.ª Exposição Regional da Anona - Faial, com mostra do fruto e propostas de animação: Grupo Coral e Etnográfico ‘O Brinquinho’ – Casa do Povo do Caniço (19h10), Showcooking (19h40), Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz (20 horas), Aoakaso Banda Pop/Rock (20h50), concerto Rúben Aguiar (22 horas), Conjunto

Musical Galáxia (23h30), com encerramento às 3 horas. O certame prossegue no domingo.

- Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, às 18 horas, concerto de música de câmara com o quinteto de sopros ‘Solistas OCM’.

- ‘Castanheiro Wine Dinners’, pelas 19 horas, no Castanheiro Boutique Hotel, com ementa de cinco pratos acompanhados com a melhor selecção de vinhos portugueses, nesta ocasião com a parceria da Enomania e o orador convidado e especialista Américo Pereira.

- 2.ª edição do evento ‘Food & Wine Experience’ no Saccharum, na Calheta, a partir das 19h30. Este ano, o tema é ‘Mundo das Especiarias’.

- O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da delegação de Machico, realiza, pelo terceiro ano consecutivo a Noite de Fados, com Caldo Verde, no Engenho do Porto da Cruz. O evento solidário realiza-se às 20 horas, com a participação das fadistas Maria Alves e Susana Andrade, assim como do fadista Manuel Jardim, acompanhados por César Abrantes, na guitarra portuguesa, Susana Abrantes, na viola de fado, Agostinho ‘O Burguês’, no acordeão, e Albertino Miranda, na viola.

- ‘Especial ALL-Fado Dia da Mulher’, no Saudade Madeira, a partir das 19h30, com gastronomia e música.

- Porto de Abrigo e AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam Rui Fernandes e amigos para uma noite com fado, a partir das 20h30.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a antestreia de ‘Retrato da Rapariga em Chamas’.

- Filipe Crawford apresenta a tragicomédia ‘A Última Noite do Capitão’, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal.

- Dia da Mulher no Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo. Haverá gastronomia, cabeleireiro, esteticista, zumba, fitness, dança de salão, aulas de yoga e música ao vivo com Carlos Sá.

- Dia da Mulher na Venda Velha, com a selecção musical do DJ Nélio Fabrício e o lançamento da poncha de nêspera.

- Dia da Mulher na Cantina El Mexicano, com jantar especial para elas, ‘show’ de um stripper e música seleccionada.

- ‘Noche Latina - Dia Da Mulher’ no restaurante Borda D’Água, na Ribeira Brava, com o cantor Winston Perez e o DJ Paul P.

- Noite do videojogo ‘Dr. Why Madeira’, às 22 horas, no Bar Camarão, na Estrada do Garajau.

- Vespas com sabor a Jam apresenta ‘Woman’s Fever’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o clube Marginal abre em formato ‘Late Night’, às 2h50, com o DJ Vítor Batista.

- Na discoteca Copacabana há noite Internacional da Mulher comMaster Jake (autor do hit Jajão) e no Garden estará Phill.Me. As entradas são gratuitas e exclusivas para todas as mulheres até à 1h30. A partir dessa hora homens e mulheres pagam 10 euros com duas bebidas incluídas. Antes disso, no Restaurante Bahia do Casino da Madeira desenvolve-se um jantar e espectáculo às 19h30 por via da actuação de Master Jake e Tommy Guitar.

- Arte em Socorro no Barreirinha Bar Café a partir das 15 horas e às 18h30 a temática ‘He’s Lost Control’ com selecção de Nuno Freitas.

- ‘Super Women’ no Mini Eco Bar com Nelson Caires.