- Às 16 horas, a Fnac Madeira será palco da apresentação do livro ‘Porque Vivemos’, de KentetsuTakamori, Daiji Akehashi e Kentaro Ito, por Mauro Nakamura. Pelas 17h30 há showcase do jovem pianista Rúben Vieira.

- Grupo Madbrass7 & Percussão, da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Festa do ‘Enterro do Osso’ no espaço A Casa da Levada, no Caminho do Amparo, com o DJ Fábio Silva, a partir das 19 horas.

- Festa de encerramento do Carnaval ‘Back in Black’ no 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal.

- Vigésima sexta edição do baile ‘Enterro do Osso’, na Calheta. Este ano, o evento decorrerá na Praceta da Calheta, a partir das 22 horas com a actuação dos DJs Sil e Oxy. Aentrada custa 7 euros (público em geral) e 5 euros (mascarados). Há prémios para os melhores disfarces.

- Clube Vespas promove festa carnavalesca ‘Enterro do Osso’, com LiquidSoul.

- Festa Oficial ‘Cirque Le Soir’ na discoteca Copacabana do Casino da Madeira. Já no Garden actua o DJ Vítor Baptista.

- Noite do videojogo ‘Dr. Why Madeira’, às 22h30, no Bilha Café, na Camacha.

- Festa do ‘Enterro do Osso’, nas Piscinas Calamar, em São Vicente, com os DJs Oxy (Romano Faria) e Jay Williams (Nuno Timóteo).

- Noite ‘Enterro do Osso’, no The Outlet Bar. Animação com DJs convidados.

- Festa do ‘Enterro do Osso’, na Venda Velha, com a actuação do DJ Nélio Fabrício.

- Nova noite ‘Rumba Venezolana’ de Carnaval na Tasca do Bexiga.

- Festa do ‘Enterro do Osso’, no Dubai Club.

- Concerto de apresentação do grupo infantil Canhas Rachadas, com a participação dos Pequenos Avessos, às 21 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Gabriel e a Montanha’.

- Comédia ‘Salada de Sexos’, dos 4Litro, às 21 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.