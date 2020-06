Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Realiza-se, pelas 12 horas, a apresentação oficial da edição 2020 do Ecotrail Funchal - Madeira, uma prova de trail running que integra um circuito europeu e que é organizada pela Câmara Municipal do Funchal e pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira. O Presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião, que decorrerá na recém-reabilitada Casa da Ribeira das Cales, no Parque Ecológico do Funchal.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, realiza, pelas 11 horas, uma visita de trabalho às Equipas de Combate a Incêndios Florestais (ECIF), no concelho de Santana. O ponto de encontro é na Estrada da Penha da Estrada da Penha d`Águia (fim da estrada), Faial, Santana.

A AITRAM-Associação dos Industriais de Táxi da RAM irá reunir, às 11h30, com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, onde serão abordados assuntos relacionados o sector do táxi na RAM, mais concretamente sobre a lei das plataformas digitais de transportes ligeiros.

O PCP promove, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um conjunto de reuniões com organizações sindicais, no âmbito da dinâmica preparatória das jornadas legislativas do PCP sobre os problemas laborais impactos da pandemia. Está prevista, para as 17h15, a apresentação das conclusões da reunião.

Às 09 horas, decorre a Reunião Plenária N.º 57, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visitam, pelas 10 horas, a Escola do Porto da Cruz, que está a ser alvo de obras de reabilitação.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebe, pelas 15h30, em audiência, através de vídeo-conferência, a empresa UBER, no Palácio de São Lourenço.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na apresentação pública do projecto de divulgação ‘Madeira’ com o apoio de cantores madeirenses, que irá decorrer no Museu das Cruzes.