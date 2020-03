Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, 12 de Março

- Os deputados voltam a reunir-se, a partir das 9 horas, no Parlamento Regional para mais uma sessão Plenária.

- O Mercado dos Lavradores acolhe, entre as 9 horas e as 18h, uma feira temática de gastronomia.

- A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, às 11 horas, a reunião da Conferência os Representantes dos partidos.

- O Deputado do PS à Assembleia da República, Carlos Pereira, reúne-se às 12 horas, com a Easyjet para abordar o novo modelo de subsídio de mobilidade.

- O executivo da Câmara Municipal do Funchal volta a reunir-se em mais uma reunião semanal. As declarações estão marcadas para as 13 horas.

- A Comissão de utentes do serviço Regional de Saúde denuncia, às 13 horas, a má gestão das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- Os deputados da 6.º Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúnem-se a partir das 14h30.

- Às 17 horas, o Governo Regional apresenta as deliberações de mais uma reunião de Governo, na Quinta Vigia.

- O Solar do Ribeirinho, em Machico, acolhe, às 17h30, a abertura da exposição ‘Retratos Desconhecidos’ do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico.

- A artista Plástica Carina Mendonça inaugura às 19h30, a exposição da sua autoria, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal.