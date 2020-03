Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira, 4 de Março

- As secretarias regionais da Saúde e Proteção Civil e de Educação, Ciência e Tecnologia promovem, pelas 10 horas, no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, uma sessão de esclarecimento com as equipas do Instituto de Administração da Saúde (IA Saúde) e do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) sobre a problemática do COVID-19 (Coronavírus), destinada a representantes das escolas públicas e privadas da Região.

- A Madeira Parques Empresariais realiza, às 10h30, uma cerimónia para celebração de contratos com novos investidores no Parque Empresarial da Ribeira Brava, no Sítio da Boa Morte. A cerimónia será presidida pelo Presidente da MPE, Gonçalo Pimenta, e contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

- O Jardim Municipal de Santa Cruz acolhe, às 11 horas, a apresentação do Santa Cruz em Flor 2020.

- O Sindicato dos professores da Madeira apresenta, às 11h30, na sua sede, a 3.ª Corrida Regional de Professores, a realizar no dia 13 de março, com a colaboração da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.

- Mais tarde, às 14h30, o Sindicato organiza um plenário de docentes contra a existência de vagas na carreira docente regional, em frente à Secretaria Regional da Educação. Serão também entregues ao Secretário Regional Jorge Carvalho alguns postais, simbolizando a revolta dos docentes perante a injustiça que representam todas as formas de bloqueio à progressão na carreira implementadas pela tutela.

- O projecto PARTIS & Art For Change será apresentado às 14h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Este projecto prevê o financiamento de projectos artísticos para a inclusão social, sendo uma iniciativa conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação “La Caixa”.

- A ACIF-CCIM inaugura às 18 horas, no Madeira Tecnopolo, a 1.ª edição do Mercado de Automóveis Usados 2020. O momento contará com a presença do Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e da Direcção da ACIF-CCIM.

- O Teatro Municipal acolhe, às 18 horas, mis uma sessão das Conferências do Teatro, Madeira de A a Z. As conferências estarão a cargo de Isabel Paulina com o tema, Património Arqueológico de Machico... Uma Herança com 600 anos, e de Mafalda Freitas que vem falar sobre a Estação de Biologia Marinha do Funchal: 20 anos a contribuir para a divulgação da Biodiversidade Marinha da Madeira.

- O PCP Madeira organiza às 18h30, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher, uma exposição seguida de debate sobre ‘A Revolta do Leite” e o papel preponderante que as mulheres madeirenses tiveram nesta luta, que contará com Rui Nepomuceno como orador. Esta iniciativa terá lugar no Centro de Trabalho do PCP, à Rua João de Deus, n.º 12.

- No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, a partir das 19h00, as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020.