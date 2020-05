No segundo dia de abertura ao público do sector da restauração, o governante com a tutela da Economia visitou vários estabelecimentos que já se encontram de portas abertas, informa o Governo Regional através da sua página oficial de Facebook.

Lembra que, após um período de encerramento devido à crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19, os restaurantes, cafés e similares retomaram ontem a actividade, respeitando as regras de higiene e segurança para conter a propagação da covid-19 na Região e assegurar a salvaguarda da saúde pública.

Na ocasião, “Rui Barreto elogiou a forma como os empresários, os clientes e os colaboradores da restauração têm reagido face às medidas sanitárias e às recomendações que foram feitas pelo Governo e pelas autoridades de Saúde”, refere o GR.

“O Governo Regional tem estabelecido um diálogo continuo e próximo com as associações empresariais e com os empresários da restauração no sentido de adequar as regras. Estamos cientes das dificuldades pelas quais os empresários estão a passar e por isso entendemos adequar as regras de forma mais simples possível”, garante Rui Barreto, citado pelo GR.

“É muito importante transmitir uma mensagem de confiança aos madeirenses e porto-santenses, especialmente no sector da restauração, que foi um dos mais atingidos pela pandemia vai ter uma retoma lenta pela ausência de actividade turística”, adianta.

O GR recorda que a secretaria regional da Economia, na observância das recomendações das autoridades de Saúde, regionais e nacionais, elaborou um documento onde estão plasmadas as regras para o desconfinamento e retoma desta actividade.

“A retoma económica é necessária e nós temos de aprender a conviver com esta pandemia até à sua resolução, mas é muito importante que os comerciantes possam reabrir e retomar o seu negócio, pondo em prática o relançamento da economia na Região”.