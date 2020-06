Rui Abreu sublinha peso do investimento da diáspora madeirense na Região

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, destaca a importância dos investimentos que a diáspora madeirense tem realizado na Região.

“É essencial atrair investidores da diáspora para a Madeira” disse o governante, sublinhando que ao nível da reabilitação urbana “todas as que estão a ser feitas [no centro da Cidade do Funchal], são da nossa diáspora”, exemplificando com a reabilitação imobiliária ao lado do Mercado dos Lavradores, na Rua da Carreira, na Rua das Hortase na Rua dos Aranhas.

Da mesma forma, continuou Rui Abreu, é importante “possibilitar que as empresas da Madeira se possam internacionalizar”, de forma a “aumentar o seu volume de negócios, aproveitando o grande potencial que existe nos mercados dos países onde temos a maior parte dos nossos emigrantes, como sejam na Venezuela, na África do Sul e no Reino Unido.”

As declarações foram proferidas hoje após a primeira de várias reuniões que manteve com dois empresários lusodescendentes que vão investir um total de 12,5 milhões de euros em duas unidades hoteleiras, uma na Torrinha e outra na Rua Bela de Santiago.

Com este ciclo de reuniões, Rui Abreu pretende, saber quais as dificuldades sentidas pelos empresários, sinalizar novas oportunidades de investimentos e fazer a ponte entre a administração pública e os empresários, de forma a facilitar a realização de investimentos, “tão fundamentais para a economia regional”.

O director regional das Comunidades informou que existem programas que os empresários também se podem socorrer, realçando o papel do Invest-Madeira no apoio aos empresários da diáspora que investem na Região, e no apoio aos empresários madeirenses que querem internacionalizar os seus negócios.

“Somos nós aqui que depois fazemos o devido encaminhamento destes empresários com os diversos serviços que têm essas responsabilidades de apoio aos investimentos”, informou, concluindo que este ciclo de reuniões será muito vantajoso para atrair mais investimento.