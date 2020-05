Rui Abreu realiza ciclo de reuniões com associações de madeirenses regressados e estrangeiros residentes na Madeira

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), Rui Abreu, iniciou hoje um ciclo de reuniões com instituições e associações que representam os madeirenses regressados e os estrangeiros que escolheram a Madeira para viver.

“Queremos manter um contacto estreito e permanente com o movimento associativo de Madeirenses regressados e de estrangeiros que optaram pela Madeira como sua residência, conhecendo os seus anseios e os seus problemas”, explicou Rui Abreu.

De acordo com o DRCCE, esta iniciativa visa “facilitar a integração total destas comunidades na sociedade madeirense”.

A primeira reunião decorreu, esta terça-feira, com a presidente da VENECOM, nas instalações da DRCCE. Ana Cristina Monteiro elogiou a forma como o Governo Regional está a actuar no combate à crise pandémica e destacou o empenho do executivo regional na integração dos madeirenses que regressaram da Venezuela.