No âmbito da iniciativa ‘Conversas em Rotary’, o Clube propõe para amanhã, dia 3 de Março, às 19h30, no auditório do ISAL-Funchal, um debate sobre a Eutanásia.

A presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Paula Margarido e a psicóloga Paula Mesquita são as oradoras convidadas.

A primeira fará um enquadramento sobre o processo e os ajustes legais que serão necessários até a implementação da morte medicamente assistida em Portugal.

Já a segunda abordará as implicações psicológicas em quem toma a decisão, a quem administra e dos familiares de quem opta pela eutanásia.

O Rotary é uma organização humanitária, que tem uma intervenção muito cirúrgica em áreas sociais, mas também como organização de profissionais premeia o conhecimento e a ética ao exercício de qualquer profissão útil, dai que não pode ficar alheia ao esclarecimento e ao debate de causas fracturantes da sociedade e do nosso país. Queremos ser parte da informação à população, porque mais do que estar a favor ou contra, é importante, enquanto cidadãos responsáveis, estarmos cientes dos procedimentos e das externalidades no tecido social por via da tramitação, que em breve poderá estar em vigor em Portugal no âmbito da morte medicamente assistida “.

O debate e a participação é livre e aberto a todos.