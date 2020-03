Ronaldo já relaxa com a família em casa no Funchal

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo já está a desfrutar do dia solarengo que esta segunda-feira, 9 de Março, trouxe à ilha da Madeira, tendo já aproveitado o clima ameno para banhos de piscina e brincadeiras com os filhos.

Na sua casa junto ao Porto do Funchal, o jogador que ainda esta madrugada, cerca das 2 horas, chegou directamente de Turim, acompanhado pela mulher Georgina Rodríguez e os quatro filhos, mais respectiva comitiva (duas amas), teve a oportunidade de uma boa noite de sono e já esta manhã aproveitou a folga no futebol para momentos de lazer em família.

Passou a manhã em casa na esquina entre a Rua Princesa Dona Maria Amélia e a Rua Carvalho Araújo, com vista para o Porto do Funchal, o Hotel Pestana CR7 e a o seu museu no mesmo edifício. Juntou-se às brincadeiras de Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo e Alana, num dia normal de folga das actividades profissionais.

Ontem à noite o futebolista ainda participou em todo o tempo de jogo na vitória (2-0) da Juventus frente ao Inter de Milão, naquele que foi o seu 1.000.º jogo como profisssional, sendo que o próximo jogo só está marcado para a próxima sexta-feira, 13, também para a Liga italiana, em casa do Bologna.

Refira-se que ainda não é certo que este jogo se realize, uma vez que Bolonha é uma das dezenas de comunas (municípios) mais afectadas pelo novo Coronavírus, sobretudo porque pertencendo à região de Emilia Romagna, a segunda com mais pessoas infectadas e mortes daí resultantes, num surto que está longe de estar controlado em Itália.

Na cidade de onde vieram, até ontem havia 89 casos positivos para o Covid-19 e em toda a região de Piemonte, a quarta com mais casos positivos (360) e 5 mortes até ontem, segundo dados das autoridades italianas.

Ronaldo já cá tinha estado com a companheira e o filho mais velho na semana passada, logo após a mãe, Dolores Aveiro, ter sofrido um AVC isquémico, tendo sido sujeita a cirurgia e ficado internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde então.