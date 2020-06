Neste dia de Portugal o Presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, insiste no aval e solidariedade do Estado em mensagem publicada no facebook.

“Se a República vai avalizar uma operação de financiamento da TAP porque é que não pode dar o seu aval aos empréstimos contraídos pelos Açores e pela Madeira? É que assim se poupariam uns bons milhões de euros às Regiões Autónomas.

Se o Estado, e bem, apoiou moratórias nos créditos dos cidadãos e das empresas à banca porque é que não aplica uma moratória à dívida da Madeira ao Estado? Assim daria uma folga orçamental para que a Região pudesse ter dinheiro para apoiar as famílias e as empresas atingidas pela pandemia. Aqui estão duas boas questões para refletir neste Dia de Portugal e de todos os portugueses”, escreveu Rodrigues