Roberto Figueira defende que receita fiscal proveniente do CNIM deve aumentar “mais do que nunca”

As medidas fiscais é um dos temas relevados por Roberto Figueira na 4.ª conferencia ‘Pensar o Futuro’ que decorre agora em dnoticas.pt e no canal 700 da NOS. O partner da PKF diz que há mais negócio para além do turismo e que a Região deve investir nos productos em que pode ser diferenciadora, como o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CNIM).

O que se pretende é que a percentagem da receita fiscal oriunda da CNIM aumente e “agora mais do que nunca”.

“Sermos diferentes para sermos competitivos”, disse sobre o sector do turismo, bem como a área digital ser fundamental - como dissera, aliás, Cristina Pedra.

E também sermos mais activos politicamente para que “o mar seja uma arma para criar mais riqueza na Região”, conclui.

‘Pensar o futuro’ é um ciclo composto por 12 conferências transmitidas em dnoticias.pt e no canal 700 da NOS Madeira, e que têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

Os convidados de hoje são Rui Barreto, secretário regional da Economia, Cristina Pedra, empresária indicada presidente do Conselho Consultivo de Economia, Gregório Mourinho, CEO da empresa de contabilitade e consultoria Previsão Dinâmica, Roberto Figueira, partner da PKF Madconta, e Sérgio Jesus, que lidera a ECAM, numa conferência moderada por Leonel Freitas.