Rita Andrade sem habilitação para liderar IASAÚDE

A edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 12 de Outubro, faz referência à falta de habilitações de Rita Andrade para liderar o IASAÚDE. A ainda secretária regional da Inclusão não preenche os requisitos legais para o lugar.

Este é o tema principal da primeira página do DIÁRIO, que faz ainda referência à nomeação de Rafaela Fernandes no SESARAM e de um caso de acidente de trabalho que levou a melhor face ao Serviço de Saúde, tendo acabado por ser condenado pelo tribunal.

Noutra matéria, este matutino avança que o PSD tem plano para governar sem o CDS e há centristas que suspeitam de entendimento com o JPP.

No futebol, Portugal venceu ontem o Luxemburgo com um golo do madeirense Cristiano Ronaldo e reforçou o segundo lugar do Grupo B de apuramento para o Euro2020.

Outras notícias compõem ainda a primeira página do DIÁRIO, como a Feira do Santo que encerra no fim do mês porque o terreno está arrendado pela Diocese à Câmara de Santa Cruz que já denunciou o contrato, assim como a recusa da juíza em chamar Cafôfo a tribunal.

