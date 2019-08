Rita Andrade entrega carrinha à Casa do Voluntário

A Associação Casa do Voluntário recebeu esta tarde uma nova carrinha, atribuída com o apoio financeiro do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM). Será usada principalmente para transporte de voluntários e utentes dos projectos de voluntariado de proximidade e para o projecto N.A.D.A. (Não ao Desperdício Alimentar).

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, esteve presente na entrega das respectivas chaves do veículo de nove lugares, na sede da associação, no Bairro da Nazaré, a qual disse ser um parceiro muito importante para o Governo Regional, com quem tem tido muitas parcerias com sucesso e que esta era mais uma delas, pelo que referiu ser uma grande satisfação a entrega da carrinha à Casa do Voluntário que disse ter um projecto de intervenção social no terreno muito importante.

Rita Andrade lembrou que a carrinha entregue corresponde a um pedido da Casa do Voluntário, que apresentou um projecto relevante de combate ao desperdício alimentar.

Paralelamente, já foi cedido um espaço pelo Governo Regional, que está a acabar de ser preparado, com o intuito da associação armazenar os alimentos que irá recolher no âmbito de uma estratégia cuidada, os quais, depois vai distribuir a quem mais necessitar.

O apoio financeiro do ISSM, para a carrinha, de 29,4 mil euros, insere-se no âmbito da política de parceira activa com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), considerando o seu importante papel no domínio da acção social, o qual não só complementa as políticas públicas neste domínio, como contribui decisivamente para a promoção de condições de vida mais dignas dos cidadãos que se encontrem numa situação de maior fragilidade social.

A Casa do Voluntário tem parcerias com mais de 55 instituições, que acolhem mais de 1.900 voluntários. Entre os vários projectos desenvolvidos por esta associação podemos referir os seguintes: Voluntariado de Proximidade, ‘Estudo de caracterização dos Voluntários da RAM’, Recrutamento e selecção de voluntários para as instituições; Apoio às instituições nas suas áreas de intervenção (formação, marketing); Acções de formação e sensibilização; Feira das Vontades; Registo de Voluntários da RAM e emissão de cartões.