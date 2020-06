RIR repudia atitude do Presidente da Câmara Municipal do Funchal em abandonar sessão da Assembleia Municipal

O RIR repudia atitude do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, em abandonar a sessão da Assembleia Municipal do Funchal quando eram discutidas propostas importantes para a cidade, como o apoio ao comércio local, a isenção do IMI e o apoio a instituições sociais e culturais.

“Todas as propostas apresentadas não tiveram o voto favorável de nenhum deputado que suporta esta câmara socialista, pelo contrário, limitaram-se ao silêncio, não se prenunciando sobre nenhuma das propostas”, começa por dizer.

No seu entender, “é lamentável que o Presidente da Câmara, tenha marcado presença apenas no início da sessão, falado à televisão e depois abandonado a sala”. Uma atitude que leva o partido a constatar que foi “só foi para aparecer na TV”.

“A justificação dada aos muitos problemas que afectam o Funchal, é que Orçamento Municipal não foi aprovado, mas não passa de uma grande mentira, pois existe dinheiro para viagens (300 mil euros), para montagem de palcos (350 mil euros), para a moda (90 mil euros), para fogo de artificio, para sinalização de sarjetas, entre tantas outras despesas sem sentido para o Funchal e para os funchalenses”, sustenta.

O Partido RIR apela a todos os funchalenses que em eleições futuras “não se deixem enganar”, que tenham sempre presentes estas votações e atitudes, “que em nada dignificam os deputados eleitos pela Confiança e não ajudam as pessoas a ultrapassar as muitas dificuldades”.