Ricardo Franco diz que medida da Secretaria Regional da Educação “peca por ser tardia”

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, diz que a medida da Secretaria Regional da Educação “peca por ser tardia”. Em causa está a abertura das cantinas escolares para fornecimento de refeições, em regime de take away, aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.

“Temos a lamentar que esta medida peca por tardia, uma vez que, durante o mês de março, a autarquia estabeleceu vários contactos com a SRE no sentido de aferir quais as respostas da tutela sobre esta matéria de crucial importância para os alunos. Se pensarmos que, para muitas crianças, a única refeição completa que tinham era na escola, conseguimos compreender perfeitamente que, em pleno estado de emergência, foram votadas ao abandono por quem, supostamente, tinha todos os mecanismos para as proteger. Ficámos incrédulos quando ouvimos altos representantes do sector da Educação a referir que a abertura de cantinas, nestas circunstâncias, não passariam de medidas assistencialistas”, refere através de um comunicado de imprensa.

“Perante a recusa da SRE em abrir as cantinas escolares e ciente das dificuldades que muitas das famílias do município atravessam nesta fase conturbada”, revela que a Câmara Municipal de Machico decidiu avançar com uma medida de apoio alimentar para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do município com escalão 1.

“Porque a nossa preocupação é, e sempre foi, a salvaguarda das necessidades mais elementares das crianças e o direito a uma alimentação condigna como pilares para a aprendizagem e sucesso educativo”, refere.

Uma medida que, inicialmente, abrangia 20 crianças do município e que depressa tripicou e atingiu um universo de 63 distribuídas pelas cinco freguesias.

“Desde o dia 2 de Abril foram servidas cerca de 2000 refeições, (um investimento de cerca de 6000 euros) numa medida catalogada pela tutela de assistencialista. Fica-nos o sentimento de dever cumprido, sendo que continuaremos a dar resposta alimentar aos muitos alunos dos 2º e 3º Ciclos que continuam esquecidos pelo Governo”, sustenta, dizendo que “agora, a 20 dias do encerramento do ano lectivo, com uma medida avulsa e completamente extemporânea, a Secretaria Regional de Educação decide ‘lavar a honra’ e finalmente reabre as cantinas escolares”.

“Tirem as vossas conclusões”, rematou.