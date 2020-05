Rejeitando as acusações de Ricardo Franco, o PSD-Machico reitera que está “em perfeita articulação com os seus autarcas locais”, com especial relevância para os seus vereadores “que desenvolvem um trabalho notável na oposição da câmara, com sugestões pertinentes e oportunas, algumas das quais até acolhidas pelo executivo”. É o caso, lembra o presidente da concelhia do PSD, Norberto Maciel, “do apoio aos manuais escolares, há muito reivindicado pelos social-democratas e assumido como sendo ideia de um executivo sem visão, planeamento ou sequer capacidade de resposta”.

“Estranha-se que Ricardo Franco fale em desarticulação quando o próprio demonstra continuamente essa caraterística, na sua ação executiva, como é exemplo recente uma convocatória para auscultar os comerciantes que excluiu os agentes comerciais dos cabeleireiros e estética, falha que, após reclamação dos mesmos, resultou no agendamento de mais uma auscultação na próxima quinta-feira”, afirma Norberto Maciel que, relativamente às medidas implementadas pelo Município sublinha que o que está em causa não são as medidas, “mas, sim, a falta de seriedade, de critérios e de transparência que as mesmas exigem a um Executivo que, infelizmente, anda ao sabor dos impulsos, das reclamações e das redes sociais, sem rumo e sem projecto de futuro”.

A questão é muito clara e objectiva: “para estabelecer um plano de ajuda congruente e justa para todos os munícipes, comerciantes e instituições do concelho, é necessário ter uma estimativa clara dos recursos financeiros disponíveis, com clareza e sem rodeios e, nesta lógica, é apenas isso que o PSD pretende saber”, reforça Norberto Maciel que questiona: “Será que Ricardo Franco desconhece as contas do Município que gere ou terá algo a esconder?”.

“Da parte do PSD-Machico não aceitamos lições de alguém que não é sério na acção política e que já demonstrou essa falta de seriedade em muitos momentos. Convém lembrar que Ricardo Franco afirmou continuamente no passado que, quando chegasse aos destinos da câmara, faria uma auditoria às contas que, até hoje, não foi realizada... resta saber onde está a coerência deste político”, remata o social-democrata.