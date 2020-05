Retoma de visitas hospitalares na Madeira com horário alargado desde o início desta semana

Nesta fase de reabertura gradual do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), foram feitas algumas alterações ao regime de visitas nas varias unidades hospitalares, com destaque para um novo alargamento dos horários.

Segundo comunicado enviado À comunicação social e tendo em conta o Plano de Contingência nesta primeira fase de retoma da atividade hospitalar, foi alargado o horário das visitas, das 12h às 15h e das 18h às 20h, desde o passado dia 18 de Maio, segunda-feira.

“O regime de visitas a adoptar é o seguinte:

HOSPITAL NÉLIO MENDONÇA:

a) Cada doente deve indicar 1 familiar de referência, o qual fica autorizado a visitar num dos períodos do dia, nos horários habituais;

• Deve ser evitada a permanência de mais do que 1 visita por período na enfermaria e a visita deve ser limitada ao máximo de 45 minutos;

• Nos dias em que não seja realizada a visita será assegurado o contacto com o familiar referência, através da Unidade de Ação Social do SESARAM;

• Nas situações de prolongamento do internamento por um período superior a 8 dias, o doente poderá pedir para alterar o acompanhante/ familiar de referência;

b) As restrições apresentadas na alínea a) não se aplicam aos familiares dos utentes (cônjuges ou situação análoga, filhos e pais, avós e netos) internados nas Unidades especiais - AVC, todas as unidades de cuidados intensivos e, ainda, na Unidade de Neutropénia (8º Piso), nos horários especiais de cada unidade, de acordo com as instruções da equipa médica;

• Deve ser evitada a permanência de mais do que 1 visita por período na enfermaria e a visita deve ser limitada ao máximo de 45 minutos;

c) Doentes oncológicos internados - não existem restrições para os cônjuges ou situação análoga, filhos e pais, avós e netos do doente;

• Deve ser evitada a permanência de mais do que 1 visita por período na enfermaria;

• Nos dias em que não seja realizada a visita será assegurado o contacto com um familiar referência, através da Unidade de Ação Social do SESARAM;

• Se o doente desejar receber a visita de outros familiares e/ou amigos, deve manifestar essa vontade à Unidade de Ação Social para, em articulação com a equipa médica, articular essa visita;

HOSPITAL JOÃO DE ALMADA / HOSPITAL DOS MARMELEIROS/ REDE REGIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS:

a) Cada doente deve indicar 1 familiar de referência, o qual fica autorizado a visitar num dos períodos do dia, nos horários habituais;

b) Não se aplicam restrições aos familiares dos doentes internados na Unidade Paliativos do Hospital Dr. João de Almada (cônjuges ou situação análoga, filhos e pais, avós e netos), no horário habitual da visita, de acordo com as instruções da equipa médica.

DEVERES DOS VISITANTES

Manter-se-á o controlo de visitas à entrada.

Por questões de proteção e segurança dos doentes, profissionais e visitantes, devem sem cumpridas as seguintes orientações:

- Responder aos inquéritos epidemiológicos aplicados pelos Serviços de Saúde; (É importante que responda com veracidade e sem omissão de factos);

- Usar sempre máscara;

- Higienizar as mãos à entrada e à saída da Unidade de Saúde, bem como à entrada e à saída da enfermaria;

- Cumprir com as medidas da etiqueta respiratória;

- Assegurar o distanciamento recomendado;

- Privilegiar o uso das escadas;

- Evitar o transporte de objetos para as enfermarias;

- Não se sentar nem pousar quaisquer objetos nas camas dos utentes.

É absolutamente proibida a presença de visitas ou acompanhantes que estejam com sintomas gripais.”