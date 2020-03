Representante da República assegura mobilização rápida dos serviços de Estado e apela à serenidade

Na sequência da declaração de estado de emergência em todo o território nacional, compete ao Representante da República assegurar, a execução da mesma em território regional.

Num comunicado dirigido à comunicação social, Ireneu Barreto assegura “a rápida mobilização dos serviços do Estado na Região, tendo em vista o cumprimento das medidas decretadas a nível nacional”.

“Tendo presente o papel essencial do Governo Regional e das autoridades civis dele dependentes na execução da declaração do estado de emergência, o Representante da República solicitará a colaboração das Forças Armadas e das Forças de Segurança na implementação das medidas consideradas necessárias, em estreita cooperação com o Governo Regional”, acrescenta a mesma nota, sublinhando a articulação de todas as entidades públicas envolvidas (presidente da Assembleia Legislativa Regional, presidente do Governo Regional, Comandos das Forças Armadas e das Forças de Segurança e outros serviços do Estado).

O Representante da República dirige ainda um apelo “à serenidade, ao sentido cívico e à solidariedade de todos os madeirenses e porto-santenses”, “num momento particularmente difícil para todos os portugueses, em que a vida comunitária irá sofrer sérias restrições e modificações”.

“Juntos ultrapassaremos os dias difíceis que vimos atravessando e que ainda temos pela frente”, conclui Ireneu Barreto.