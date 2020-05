Representante da Ordem dos Médicos Dentistas reuniu-se com Secretário regional da Saúde

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, reuniu-se este sábado com o representante na Região Autónoma da Madeira no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas, Gil Fernandes Alves, num encontro onde também este presente o presidente do Instituto de Administração da Saúde da RAM (IASaúde), Herberto Jesus.

Gil Fernandes Alves revela que, durante o encontro, “foi-nos transmitido ser intenção da Secretaria Regional da Saúde programar o início de toda a actividade de saúde no decurso da próxima semana”.

Na reunião, foi solicitado à Ordem dos Médicos Dentistas a análise de diferentes questões, consideradas de primordial importância para a decisão da Autoridade de Saúde da RAM.

O representante do Conselho Diretivo da Ordem na Madeira afirma que “relativamente à medicina dentária, informámos que é imperioso que todos os médicos dentistas, clínicas e consultórios de medicina dentária da RAM cumpram todas as condições de acordo com a orientação sobre procedimentos da Direção-Geral da Saúde e recomendações elaboradas pela Ordem dos Médicos Dentistas, para que possamos garantir à população a continuidade dos tratamentos em segurança para todos, colegas, profissionais de saúde, assistentes e utentes”.

As orientações da Direção Geral da Saúde foram enviadas ontem à Ordem dos Médicos Dentistas que divulgou também as suas recomendações para que os médicos dentistas possam voltar à actividade, ainda que de forma condicionada.

Gil Fernandes Alves anunciou ainda que “com a nossa reunião, terminaram as auscultações a todas as ordens profissionais da área da saúde, pelo que nos próximos dias haverá indicações sobre a data de reabertura dos consultórios e clínicas de medicina dentária”.

Na Madeira exercem actualmente 215 médicos dentistas.