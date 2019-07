Reitor preocupado com financiamento da Universidade da Madeira

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (UMA), Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência o reitor e o vice-reitor da Universidade da Madeira, José Moleirinho Carmo e Sílvio Fernandes.

Durante este encontro, Ireneu Barreto foi informado sobre a actual situação da Universidade da Madeira, nomeadamente do seu “crescimento internacional e do sucesso de novos cursos superiores leccionados na Região”, como Medicina e Direcção e Gestão Hoteleira.

O representante da República ouviu também dos responsáveis a “grande preocupação” com o financiamento futuro da Instituição. A propósito desta questão, o reitor da UMA entregou-lhe um estudo, desenvolvido em conjunto com a Universidade dos Açores, com base no qual as duas universidades públicas portuguesas sediadas nas Regiões Autónomas propõem um novo modelo de compensação dos sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia para a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira.

Na conclusão da audiência, Ireneu Barreto elogiou “o contributo fundamental da Universidade da Madeira para a Região e para a construção da Autonomia”.