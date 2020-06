Regresso da BINTER é imprescindível para alguns sectores de actividade

O regresso da BINTER às viagens inter-ilhas é bem visto pelos locais e pelos não residentes.

Jéssica Ramos foi uma das três pessoas que embarcaram esta manhã no aeroporto da Madeira, às 07h30, com destino ao Porto Santo. A terapeuta da fala, que semanalmente dá consultas no Centro de Saúde da ilha dourada, disse esperar “que as viagens se mantenham, pois sou uma profissional de saúde e como tal, esta é uma ligação imprescindível para mim uma vez que desloco-me semanalmente ao Porto Santo, para dar consultas ”.

Jéssica Ramos disse ainda que “ há males que vêm por bem, acho que o Porto Santo e se tudo se mantiver nos atuais parâmetros, a ilha vai beneficiar bastante” no que toca ao regresso das viagens inter-ilhas.

De recordar que a primeira viagem da Madeira para o Porto Santo, foi realizada logo pela manhã, 07h30m, voltando ao aeroporto de origem uma hora mais tarde. Agora, volta ao Porto Santo às 16h55 e regressa às 17h55 ao Aeroporto Cristiano Ronaldo.