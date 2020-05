Recorde de baixas nos primeiros quatro meses do ano

“Recorde de baixas por dia entre Janeiro e Abril”. Esta é a notícia em manchete na edição impressa desta quinta-feira, que faz o balanço das ausências ao trabalho por doença durante o primeiro quadrimestre que atingiram uma média de 110 trabalhadores por dia. Só em Fevereiro, as dispensas alcançaram um número nunca antes visto.

A foto em destaque mostra uma Coligação que promete continuar a funcionar nos mesmos moldes. Rui Barreto não comenta o cenário de eleições antecipadas, mas vinca que as relações entre PSD-M e CDS são sólidas e que está a par de “todas as questões estratégicas.

Já Miguel Albuquerque soube, no dia em que admitiu entrar na corrida a Belém, que está indiciado por corrupção apesar de ainda não ter sido notificado pelo DCIAP.

Aos tropeções com a lei anda a política madeirense. Sabe-se agora que o Governo Regional levou uma proposta inconstitucional à Assembleia Legislativa da Madeira. Trata-se da Lei das Finanças Regionais que não pode ser alterada por decreto regional. Também o projecto do PS sobre a redução do ‘jackpot’ esbarra na Constituição.

Ainda no campo político mas olhando o desconfinamento do Turismo, o PS chama ao parlamento o secretário Eduardo Jesus para explicar negócio com a multinacional à qual o Governo Regional encomendou o processo de certificação sanitária do destino Madeira.

No desporto, a rivalidade entre os dois principais emblemas madeirenses conhece um novo capítulo no longo histórico de conflitos. Agora, o Marítimo quer travar subida do Nacional à I Liga: Verde-rubros lideram mesmo uma acção conjunta de vários clubes da II Liga para impugnar a decisão.

Estes são os tópicos de algumas das notícias que pode ler na íntegra e em exclusivo na edição impressa do DIÁRIO.