Recomendações gerais para limpeza & desinfeção quando tem pessoas isoladas na sua casa (suspeita / confirmação de ter COVID-19)

Limpeza significa a remoção de germes, sujidade e impurezas das superfícies. A limpeza não mata os germes, mas, ao removê-los, diminui consideravelmente o número e o risco de propagação da infeção.

Desinfetar é utilizar produtos químicos para matar os germes nas superfícies. Este processo não limpa as superfícies sujas, mas mata os germes de uma superfície depois da limpeza da mesma, reduzindo ainda mais o risco de disseminar infeções.

É recomendada a limpeza diária das superfícies tocadas com frequência (por exemplo: mesas, maçanetas, interruptores de luz, corrimões, banheiros, torneiras, pias, teclados, ratos de computador, telemóveis), de preferência com produtos de limpeza e desinfetantes adequados, seguindo as instruções do rótulo.

Os rótulos contêm instruções para o uso seguro e eficaz do produto, incluindo as precauções que deve tomar ao aplicá-lo, como a utilização de luvas e garantir uma boa ventilação durante o uso do produto, ou depois.

É IMPORTANTE QUE:

-Os membros da família se eduquem sobre os sintomas do COVID-19 e que impeçam a propagação do vírus nos seus lares;

-Limpe e desinfete as superfícies mais frequentemente tocadas pelas mãos, de preferência diariamente, em áreas comuns da casa (por exemplo, mesas, cadeiras, maçanetas, interruptores de luz, controles remotos/comandos, telemóveis, banheiras, pias, máquinas de café, micro-ondas, entre outros);

-No quarto/casa de banho dedicado a uma pessoa doente: considere reduzir a frequência de limpeza conforme necessário (por exemplo, itens e superfícies sujas) para evitar contato desnecessário com a pessoa doente.

Na medida do possível, uma pessoa doente deve ficar em uma sala/área/quarto específica e longe de outras pessoas em sua casa. O cuidador pode fornecer produtos de higiene pessoal para o quarto e a casa de banho, tais como lenços de papel, toalhas de papel, produtos de limpeza e desinfetantes. Se não houver casa de banho separada, ela deve ser limpa e desinfetada após cada uso de uma pessoa doente.

Como limpar e desinfetar:

Superfícies

Use luvas descartáveis ao limpar e desinfetar superfícies. As luvas devem ser descartadas após cada limpeza. Se forem usadas luvas reutilizáveis, essas luvas devem ser dedicadas à limpeza e desinfeção de superfícies do COVID-19 e não devem ser usadas para outros fins domésticos, para que não haja contaminação cruzada. Lave as mãos com sabão imediatamente após a remoção das luvas.

Se as superfícies estiverem sujas, elas devem ser limpas com detergente ou com água e sabão antes de iniciar o processo de desinfeção.

Roupas, toalhas, lençóis e outros itens que ficam na lavandaria

Use luvas descartáveis ao manusear roupas sujas de uma pessoa doente e descarte-as após cada uso. Se usar luvas reutilizáveis, essas luvas devem ser dedicadas unicamente à limpeza e desinfeção de superfícies do COVID-19 e não devem ser usadas para outros fins domésticos, para que não haja contaminação cruzada. Lave as mãos com sabão imediatamente após a remoção das luvas. Se não forem usadas luvas ao manusear roupas sujas, lave as mãos depois.

Se possível, não agite a roupa suja. Isso minimizará a possibilidade de dispersar o vírus pelo ar.

Lave os itens conforme apropriado, de acordo com as instruções do fabricante.

Se possível, lave usando a configuração de água mais quente apropriada para a roupa que se encontra dentro da máquina e seque completamente.

Limpe e desinfete os cestos de roupa suja, de acordo com as orientações acima para as superfícies. Se possível, considere colocar um forro de saco descartável (pode ser deitado fora posteriormente) ou pode ser lavado a altas temperaturas.

Higiene das mãos e outras medidas preventivas

Os membros da família devem lavar as mãos com frequência, inclusive imediatamente após remover as luvas e após o contato com uma pessoa doente, lavando as mãos com água e sabão por 30 segundos, cobrindo toda a superfície das mãos, entre os dedos, polegares, por baixo das unhas, pontas dos dedos e pulsos. Se não houver água e sabão e as mãos não estiverem visivelmente sujas, um desinfetante para as mãos à base de álcool a 70% pode ser usado. No entanto, se as mãos estiverem visivelmente sujas, lave sempre as mãos com água e sabão.

Todos os membros da família devem seguir ações preventivas normais no trabalho e em casa, incluindo a higiene recomendada das mãos e evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas.

É essencial lavar as mãos:

- Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;

- Depois de usar a casa-de-banho;

- Antes de comer ou preparar alimentos;

- Após contato com animais ou animais de estimação;

- Antes e depois de prestar cuidados de rotina a outra pessoa que precisa de assistência.

Pela sua saúde, lave as mãos frequentemente!

