Quatro dos oito infectados com coronavírus são madeirenses

Há quatro cidadãos residentes na Região Autónoma da Madeira entre os oito casos confirmados de infecção com coronavírus na Madeira, revelou hoje a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na conferência de imprensa de balanço ao Covid-19.

Todos eles contraíram a doença fora da Madeira, Os outros quatro casos que confirmaram análise positiva são todos cidadãos de nacionalidade holandesa, turistas que se encontram de visita à Região.

Cinco das pessoas infectadas têm idades compreendidas entre os 60 e 69 anos, enquanto as outras três situam-se entre os 70 e os 79 anos.

Todos estes pacientes encontram-se estáveis na unidade de isolamento existente no Hospital Dr. Nélio Mendonça e nenhum deles teve ainda de ser reencaminhado para o quarto de pressão negativa.

No total foram analisados 62 casos suspeitos até agora, dos quais resultaram 53 análises negativas. Há, neste momento, um caso suspeito a aguardar análise laboratorial no Laboratório Regional do SESARAM.

Em situação de vigilância activa estão 345 pessoas, entre as quais se encontram 12 profissionais de saúde que estiveram em contacto com pessoas infectados ou se deslocaram a zonas com contaminação activa.

Em vigilância passiva, ou seja em auto-vigilância, encontram-se 1.208 pessoas.

Acresce dizer que a linha SRS24 recebeu até às 15 horas de hoje 101 chamadas, totalizando agora 3.190 desde a sua operacionalização.

Entretanto, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, revelou nesta conferência de imprensa que um voo proveniente da Alemanha, com 70 passageiros, que deveria ter chegado hoje à Madeira, acabou por ser cancelado, depois dos contactos encetados pelo Governo Regional junto das autoridades germânicas.