Quatro casos suspeitos de covid-19 na Madeira aguardam primeiro resultado laboratorial

Há quatro casos suspeitos de infecção com o novo coronavírus, todos eles detectados no dia de hoje, que aguardam o primeiro resultado do Laboratório Regional do SESARAM.

Para além destes casos suspeitos, estão confirmados, como o DIÁRIO já fez referência, outros seis casos, dois com validação no Instituto Ricardo Jorge, os outros quatro com resultado positivo no Laboratório Regional do SESARAM mas a aguardarem confirmação por aquele instituto sediado em Lisboa.

Segundo a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa de balanço da pandemia na Madeira, dos casos positivos registados, um é de uma mulher madeirense proveniente do Dubai, os restantes cinco são todos cidadãos holandeses. Todos se encontram estáveis e internados na unidade de isolamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Relativamente aos hóspedes da unidade hoteleira onde foi detectado o primeiro caso de Covid-19 na Madeira, 104 encontram-se em isolamento preventivo, ao passo que alguns deles, que se apresentavam assintomáticos e não tiveram contacto com a turista holandesa infectada, já regressaram aos seus países.

Ainda de acordo com aquela responsável, desde sexta-feira até ontem, cerca de 7.500 pessoas foram avaliadas à entrada do Aeroporto da Madeira, muitas delas residentes na Região, algumas das quais se encontram em quarentena mandatória. Ainda de acordo com Bruna Gouveia, um total de 340 passageiros chegaram ontem à Madeira.