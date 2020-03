Através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira apela à população madeirense e porto-santense para não estabelecerem contacto com a Linha de Emergência Nacional 112, para efeitos de comunicação de situações relacionadas com potenciais incumprimentos das medidas de confinamento obrigatório ou quarentenas sanitárias, evitando dessa forma o congestionamento da referida linha telefónica, que necessita de estar desimpedida para a comunicação de ocorrências mais urgentes com vítimas efectivas.

Contudo, caso sejam constatadas as situações de incumprimentos das medidas aplicadas pelas autoridades de saúde, deverão ser utilizados os seguintes contactos:

Sede do Comando Regional da PSP da Madeira – 291 208 400;

Esquadra do Funchal – 291 208 475;

Esquadra de Câmara de Lobos – 291 911 040;

Esquadra a Ribeira Brava – 291 950 020;

Esquadra da Ponta do Sol – 291 972 223;

Esquadra da Calheta – 291 822 422;

Esquadra de São Vicente – 291 840 170;

Esquadra do Porto Moniz – 291 853 361;

Esquadra de Santa Cruz – 291 529 130;

Esquadra de Machico – 291 965 574;

Esquadra de Santana – 291 572 403;

Esquadra do Porto Santo – 291 980 010;

Esquadra de Segurança Aeroportuária da Madeira – 291 520 889;

Esquadra de Segurança Aeroportuária do Porto Santo – 291 982 289.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública reafirma o seu compromisso em fazer cumprir todas as normas que visam a prevenção do contágio epidemiológico na Madeira e Porto Santo.