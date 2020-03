Psicólogos debatem futuro da educação

A delegação regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) realiza, esta quinta e sexta-feira (dias 5 e 6 de Março), a Conferência OPP Madeira sobre Psicologia e o Futuro da Educação, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa (ALRAM).

Neste encontro, em que participam mais de 150 profissionais, serão abordadas diversas dimensões, incluindo os desafios que se colocam à intervenção nos contextos educativos. Os diferentes painéis envolvem temas como os desafios éticos na prática da psicologia em contexto escolar, as competências de gestão de carreira num mundo em mudança, a intervenção psicológica e educação no século XXI, o modo como aprende o cérebro e as situações de ensino aprendizagem, e os desafios à intervenção psicológica em contexto escolar: entre a acção individual e a responsabilidade das instituições. Será também realizado um debate com base no livro OPP ‘A prática profissional da psicologia escolar’.

Esta iniciativa da delegação regional da Ordem dos Psicólogos tem o apoio da ALRAM, da Euroguidance - Direcção Geral da Educação e da Direcção Regional de Educação.

A sessão de abertura está agendada para as 09h30 do dia 5 de Março e contará com a presença do presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, do Bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, e do Presidente da Direcção Regional da Madeira da OPP, Renato Gomes Carvalho, entre outras entidades.

Esta iniciativa insere-se no fórum que se encontra a ser dinamizado pela delegação regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sobre Saúde Psicológica e Bem Estar num Mundo em Mudança e que culminará com o Congresso Regional em Setembro.