PSD questiona “promessas por cumprir” e apela a mais investimento em Água de Pena

No dia em que a Freguesia de Água de Pena celebra o seu aniversário, a concelhia do PSD Machico deixa um apelo ao executivo municipal, para que “que cumpra com as suas promessas, que contrarie o desleixo e o abandono a que esta localidade tem sido votada e que, acima de tudo, seja solidário e responsável com aquela que é a terceira freguesia com mais população do concelho”.

A afirmação é do presidente da Concelhia, Norberto Maciel, que acredita que os constrangimentos que se têm feito sentir na freguesia “poderiam ser evitados caso houvesse outra atenção por parte da Câmara Municipal”.

“A falta de visão e de estratégia do executivo socialista tem prejudicado, em muito, esta freguesia, coartando-a do necessário orçamento para fazer face a necessidades que são urgentes mas, também, deixando-a para trás, sem saber atrair investimento ou sequer retirar partido daquilo que a freguesia tem de melhor para oferecer, quer aos seus residentes quer aos seus visitantes, nomeadamente ao nível de infra-estruturas que em muito contribuíram para o desenvolvimento local e que hoje estão esquecidas”, sublinha o Social-democrata.

A título de exemplo, refere-se à Matur, uma zona que “exige uma outra dignificação, não só do ponto de vista do seu potencial económico, mas, também, da segurança aos seus moradores”. Por outro lado, refere-se ao Parque desportivo, “abandonado pelo executivo municipal, que apresenta graves problemas de manutenção e cuja degradação é lamentável quando se pensa no usufruto que o mesmo poderia ter para os nossos munícipes”.

Para Norberto Maciel, Água de Pena “merece mais atenção e apoio” e “um projecto de futuro que não se compadece com esta falta de resposta e de sensibilidade e que exige mais compromisso, bom senso e definição de prioridades para o desenvolvimento local”, conclui.